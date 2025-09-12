Бойцы работают на наводке разведчиков

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных дронов "Молния-2" Ивановских десантников в Николаевке под Часовым Яром ДНР уничтожили украинский расчет гексакоптеров типа "Баба-яга". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Как только приходит цель, сразу работаем, по-быстрому отрабатываем и готовим сразу следующую птичку. В основном сейчас [поражаем] пехоту, расчеты БПЛА, минометные расчеты. Наши разведчики выявляют цели для нас, не так давно был выявлен расчет "Бабы-яги". Мы успешно поразили цель", - рассказал оператор "Молнии" с позывным Кельт в видео, предоставленном оборонным ведомством.

В Минобороны отметили, что "Молния-2" - это усовершенствованная модель дрона-камикадзе. Беспилотник может преодолеть расстояние до 50 км и несет полезную нагрузку в виде взрывчатки весом до 9 кг. При этом дрон может развивать высокую скорость полета как на больших, так и на малых высотах.