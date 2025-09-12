Барражирующий боеприпас "Ланцет" прямым попаданием уничтожил автомобиль противника

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников Восточной группировки войск сорвали ротацию подразделений ВСУ в Днепропетровской области, уничтожив несколько автомобилей. Об этом сообщили в Минобороны России.

"По транспортному средству, двигавшемуся с украинскими боевиками, отработал барражирующий боеприпас "Ланцет", прямым попаданием уничтоживший автомобиль вместе с находившимися в нем националистами", - говорится в сообщении.

Также операторы ударных FPV-дронов группировки уничтожили еще несколько джипов с солдатами ВСУ, которые пытались прорваться к передовым позициям.