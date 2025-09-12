Командование бригады прекратило попытки освободить солдат и обеспечить снабжение, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Группа военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ попала в окружение на юге Юнаковки Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В лесопосадке на юге Юнаковки в окружение попала группа военнослужащих 47-й ОМБр. Командование бригады прекратило все попытки деблокировать группу и обеспечить снабжение", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщили ТАСС в силовых структурах, ВСУ безуспешно пытаются прорвать фланги наступающим российским войскам у Юнаковки, идут тяжелые бои. По данным силовых структур, на сумском и харьковском направлениях действуют подразделения более 40 бригад и полков ВСУ, стянутых со всех участков фронта.

Село Юнаковка - важный логистический центр ВСУ в Сумском районе.