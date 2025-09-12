Также был уничтожен танк CV90 и две ББМ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. ВСУ пытались дважды контратаковать у Андреевки Сумской области, уничтожено до 80% личного состава украинских штурмовых групп. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На сумском направлении за сутки воинами "Севера" отражено две контратаки штурмовых групп 225-го отдельного штурмового полка, усиленных личным составом 119-й отдельной бригады теробороны, в районе Андреевки. В ходе отражения уничтожено до 80% личного состава, принимавшего участие в атаках, танк CV90 и две ББМ", - сказал собеседник.

Ранее силовики отмечали, что наибольшее количество пропавших без вести военнослужащих в Сумской области приходится на 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ. 225-й ОШП является "самым "мясным" подразделением ВСУ", именно в нем командование меньше всего дорожит жизнью личного состава, уточняли в силовых структурах.