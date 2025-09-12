Маневры пройдут на полигонах обеих стран и акваториях Балтийского и Баренцева морей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" стартовали. Как сообщили в Минобороны России, они пройдут на полигонах обеих стран и в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

"12 сентября сего года стартовало совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025". Данное учение является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что практические действия войск "пройдут на полигонах на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей".