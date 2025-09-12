Основным содержанием второго этапа учений станет управление войсками и силами при восстановлении территориальной целостности

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие на совместных учениях Белоруссии и России "Запад-2025" отработают вопросы управления группировками войск при локализации агрессии против Союзного государства. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Целями учения являются совершенствование навыков командующих (командиров) и штабов, уровня взаимодействия и полевой выучки региональной и коалиционной группировок войск (сил) при решении совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности. В ходе учения планируется отработать вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианта совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах", - говорится в сообщении.

На первом этапе учений будут отработаны вопросы управления соединениями и воинскими частями при отражении агрессии против Союзного государства, организации взаимодействия и всех видов обеспечения в интересах выполнения задач по предназначению. Как уточнили в МО РФ, основным содержанием второго этапа станет управление войсками и силами при восстановлении территориальной целостности Союзного государства, разгроме противника, в том числе с участием коалиционной группировки войск (сил) дружественных государств.