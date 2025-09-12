Бойцы отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника на багги, квадроциклах и кроссовых мотоциклах

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе тактико-специальных учений отразили нападение условного противника на железнодорожную паромную переправу через реку Кама в Пермском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦВО.

"По замыслу учения, в результате воздействия "противника" на транспортную инфраструктуру "разрушены" автомобильный и капитальные железнодорожные мосты через реку Кама в городе Пермь. Военнослужащие восстановили прерванное движение путем организации железнодорожной паромной переправы с пропускной способностью около 300 вагонов в сутки и до 200 единиц автомобильной и бронетанковой техники", - рассказали там.

В ходе работы переправы военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника на багги, квадроциклах и кроссовых мотоциклах "Эндуро" и выполнили оказание медпомощи и эвакуацию раненых. Патрули речных застав отработали уничтожение быстроходных катеров, гидроциклов и безэкипажных катеров с применением 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов "Утес" и ударных FPV-дронов. Также военнослужащие отразили атаки сверхлегкого скоростного самолета, провели аэрозольное задымление для маскировки переправы от авиационных ударов "противника" и уничтожили вражеский десант. Кроме того, военнослужащие продемонстрировали ликвидацию пожара на железнодорожных путях с применением пожарного поезда и тушение возгорания паромной переправы с помощью пожарно-спасательного речного толкача.

Наиболее отличившиеся в ходе учений военнослужащие были награждены ведомственными медалями, грамотами и подарками.