Тихоокеанцам предстоит отработать поиск подводных лодок условного противника, отражение средств воздушного нападения, нанесение совместных ракетных ударов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Тихоокеанский флот приступил к командно-штабному учению с объединенным командованием войск и сил с привлечением атомных подводных лодок и расчетов береговых ракетных комплексов "Бастион" на северо-востоке России. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"На Тихоокеанском флоте началось командно-штабное учение с объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны. Учение проводится в соответствии с планом подготовки Военно-морского флота под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины. К учению привлекается более 10 кораблей и катеров, самолеты и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота, несколько атомных подводных лодок, а также боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в рамках учения тихоокеанцам предстоит отработать поиск подводных лодок условного противника, отражение средств воздушного нападения, нанесение совместных ракетных ударов по одиночным и групповым морским мишенным позициям. Кроме того, бойцы Тихоокеанского флота проведут совершенствование практических навыков по обороне от атак беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.

"Учение является итоговым мероприятием боевой подготовки в летнем периоде обучения Тихоокеанского флота и направлено на проверку боеготовности сил и войск, а также органов военного управления по ведению оборонительных боевых действий", - добавили в пресс-службе.