МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Экипажи российских вертолетов Ми-35М отработали задачи по разведке и поражению наземных целей в ходе учений "Запад-2025" в Белоруссии, сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" экипажи ударных вертолетов Ми-35М армейской авиации отработали задачи по ведению воздушной разведки, нанесению ракетного удара по наземным целям и оказали поддержку подразделениям наземной группировки войск на полигоне "Борисовский" в Республике Беларусь", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время воздушной разведки летчики отработали наиболее сложные элементы - полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.

Экипажи выполнили пуски ракет и вели огонь из авиационных пушек, уничтожив наземные цели, обозначающие укрытия и пункты управления беспилотными летательными аппаратами условного противника.