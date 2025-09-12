МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 1 650 военнослужащих в зоне ответственности Западной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1 650 военнослужащих, 2 танка, 28 боевых бронированных машин, 153 автомобиля и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 32 склада боеприпасов, 45 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении военного ведомства.