МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российские войска за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С 6 по 12 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, склады вооружения и военной техники", - сообщили там.

В МО РФ добавили, что были поражены пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.