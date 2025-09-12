МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Недельные потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили свыше 1 220 военнослужащих, 3 танка, 11 артиллерийских орудий, сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1220 военнослужащих, 3 танка, 15 боевых бронированных машин, 103 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 9 станций радиоэлектронной борьбы, 43 склада боеприпасов и материальных средств", - сказано в сообщении.