ВС РФ также уничтожили пять танков противника

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности Центральной группировки войск за неделю составили до 3 370 военнослужащих, 5 танков и 16 боевых бронированных машин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Противник потерял до 3 370 военнослужащих, 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 42 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии.