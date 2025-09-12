Российские силы также уничтожили 19 управляемых авиационных бомб противника

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российские войска в ходе специальной военной операции на Украине за неделю сбили 5 крылатых ракет и 19 управляемых авиационных бомб ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 5 крылатых ракет, 19 управляемых авиационных бомб, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1 488 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.