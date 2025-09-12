Противник также потерял танк и 18 боевых бронированных машин, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ за неделю в зоне ответственности Восточной группировки войск составили свыше 1 640 военнослужащих, танк, 18 боевых бронированных машин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1 640 военнослужащих, танк, 18 боевых бронированных машин, 68 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.