ВС РФ также уничтожили три танка противника

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Недельные потери ВСУ в зоне ответственности Южной группировки войск составили свыше 1 470 военнослужащих, 3 танка, 22 артиллерийских орудий, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодное тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1470 военнослужащих, 3 танка, 19 боевых бронированных машин, 40 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы, 19 складов боеприпасов и материальных средств", - рассказали в ведомстве.