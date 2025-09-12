Моряки Северного флота отработают применение разнородных сил флота, оружия и использование технических средств в арктических широтах

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Отряд кораблей Северного флота, в том числе экипаж арктического дальнего похода, развернули свои силы в районах Северного Ледовитого океана в ходе учений "Запад-2025". Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В рамках начавшегося сегодня совместного стратегического учения "Запад-2025" в назначенных районах Северного Ледовитого океана развернуты разнородные отряды кораблей Северного флота, в том числе корабли Арктической экспедиционной группировки - большой противолодочный корабль "Североморск", с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Памир" и танкер "Сергей Осипов", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, моряки Северного флота отработают применение разнородных сил (войск) флота, оружия и использование технических средств в арктических широтах. Кроме того, планируется проведение специальных операций по изоляции районов действий "террористов и незаконных вооруженных формирований", их блокированию и уничтожению.

"Командование Северного флота отработает действия по управлению силами и войсками при организации обороны объектов инфраструктуры арктического побережья Российской Федерации, защите объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций с учетом современного характера вооруженной борьбы на море", - добавили там.

Ранее пресс-служба флота сообщала, что корабельные группировки Северного флота будут решать задачи по обеспечению военной безопасности объектов береговой инфраструктуры РФ в Арктике.