В пресс-службе Ленинградского военного округа сообщили, что планируется отработать вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск при локализации агрессии против Союзного государства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" началось в Ленинградской области. Это завершающий этап совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году, сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа.

"В ходе учения планируется отработать вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах", - говорится в сообщении.

Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.