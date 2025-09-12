В российских силовых структурах констатировали провал украинской программы по возвращению дезертиров в строй

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. От 300 до 500 тыс. военнослужащих ВСУ самовольно оставили части (СОЧ) по различным оценкам. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На Украине программа по возвращению в строй дезертиров провалилась. До 30 августа военнослужащие ВСУ, самовольно оставившие места службы, могли вернуться в свои подразделения, избежав наказания. По последним данным, до 30 августа вернулись около 29 тыс. военнослужащих, что составляет менее 10% от общего числа дезертиров. Всего в СОЧ по различным оценкам числится от 300 до 500 тыс. военных ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Верховная рада не продлила программу. Теперь за самовольное оставление части военным ВСУ грозит уголовная ответственность на срок от 5 до 10 лет.

"Рост числа дезертиров - следствие несправедливости, существующей в армии и на Украине в целом, а также наплевательское отношение командиров к своему личному составу", - отметил собеседник агентства.