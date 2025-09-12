Марочко: ВС РФ продвинулись у Купянска и взяли под контроль две ж/д станции

Российские военнослужащие зачищают местность в этих районах и закрепляются на новых позициях в Купянске, уточнил эксперт

ЛУГАНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие за текущую неделю продвинулись на южном направлении у Купянска Харьковской области и взяли под огневой контроль две ж/д станции: Купянск-Южный и Заосколье. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Купянска: за истекшую неделю, действительно, есть успехи у наших войск. Планомерное продвижение в южном направлении привело к тому, что мы взяли под огневой контроль две железнодорожных станции - это Купянск-Южный и Заосколье", - сказал он. Военный эксперт уточнил, что ВС РФ зачищают местность в районах и закрепляются на новых позициях в Купянске.

10 сентября Марочко сообщал ТАСС, что российские штурмовики, продвигаясь в южном направлении в Купянске, взяли под контроль участок трассы протяженностью в 1,5 км, на которую до недавних пор опиралась логистика ВСУ.