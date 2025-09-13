Мотострелки добрались до места на бронетранспортерах, тяжелую технику доставили самолеты военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан" и Ил-76

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие российской 201-й военной базы прибыли в Киргизию для участия в учении с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона "Рубеж-2025", сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 201-й военной базы Центрального военного округа совершили перегруппировку в Кыргызскую Республику для участия в командно-штабном учении с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона "Рубеж-2025", - сказано в сообщении.

Переброска подразделений выполнялась комбинированным способом. Мотострелки доехали до места назначения на бронетранспортерах БТР-82А и грузовиках. Специальная техника была доставлена самолетами Ан-124 "Руслан" и Ил-76 военно-транспортной авиации. Прибыв в район проведения учения, военнослужащие приступили к подготовке вооружения и военной техники к активной фазе учения.