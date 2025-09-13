Взрывотехники нашли на одной из брошенных украинских позиций замаскированное СВУ, примотанное проводами к противотанковой мине

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. 92-й саперный полк группировки войск "Запад" очистил от взрывоопасных предметов в ЛНР 350 га земли в ходе гуманитарного разминирования, сообщили в Минобороны РФ.

"Более 350 гектаров земли было очищено от взрывоопасных предметов военнослужащими 92-го саперного полка группировки войск "Запад" в ходе гуманитарной разведки на территории Луганской Народной Республики в зоне проведения специальной военной операции", - сказано в сообщении.

Саперы обследовали территорию на предмет наличия взрывоопасных предметов, оставленных отступающими подразделениями ВСУ.

В ходе обследования одной из брошенных украинских позиций саперы нашли замаскированное самодельное взрывное устройство, примотанное проводами к противотанковой мине. Взрывчатка предназначалась для вывода из строя тяжелой военной техники. Взрывное устройство было уничтожено на месте с помощью накладного заряда.