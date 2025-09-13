Линию боевого соприкосновения между Пищевкой и Часовым Яром "подровняли", сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие уничтожили зажатую в огневом кармане на севере Константиновки группировку Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Мы немного между Пищевкой и Часовым Яром подровняли линию боевого соприкосновения. Та группировка украинских боевиков, которая оказалась в огневом кармане, практически полностью была уничтожена. Идет зачистка местности", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что российским военнослужащим необходимо продвинуться еще на 1,5 км, чтобы "было понятно, смогли ли выйти украинские боевики, либо они насовсем остались в данном районе".

По его словам, у ВСУ "практически нет шансов выжить в данном районе", поскольку перед продвижением армия РФ проводит артподготовку. "Те, кто хотел сдаться в плен и сохранить себе жизнь, - они это уже сделали. Ну а остальные будут ликвидированы", - отметил Марочко.

6 сентября Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие, продвигаясь к Константиновке, формируют огневой карман для дислоцированной в городе группировке ВСУ.