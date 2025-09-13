Российские бойцы уничтожили три боевые группы ВСУ и продвинулись на участке Меловое-Хатнее, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. ВС РФ, уничтожив три боевые группы ВСУ, продвинулись на участке Меловое-Хатнее в Харьковской области и существенно расширили зону безопасности у границы. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении на участке фронта Меловое-Хатнее, отразив атаку противника, бойцы "Севера" перешли в контрнаступление, продвинулись на 2 тыс. метров и существенно расширили зону безопасности у российской границы. В ходе продвижения уничтожено три боевые группы противника", - сказал собеседник агентства.

Одна из групп 143-й отдельной механизированной бригады, усиленная военнослужащими 114-й отдельной бригады теробороны ВСУ, окружена в лесном массиве возле Амбарного, идет ее уничтожение, добавили в силовых структурах.