Такая операция проходит в рамках учений "Запад-2025"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Штабы ВС Республики Беларусь и Российской Федерации приступили к планированию совместных действий по уничтожению ДРГ в рамках учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"В рамках совместного стратегического учения Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" на полигоне "Борисовский" российские и белорусские военнослужащие отрабатывают задачи взаимодействия при планировании и проведении совместных действий по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований. Командиры и штабы совместной группировки войск на полевых пунктах управления приступили к планированию совместных действий по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника в районах ответственности", - сказали там.

В ведомстве рассказали, что в настоящее время при планировании и организации боевых действий штабы различного уровня вооруженных сил Союзного государства на полевых пунктах управления отрабатывают сопряжение современных систем управления войсками. Подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь совместно с личным составом мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений Московского военного округа заняли оборонительные рубежи и выполняют задачи по отражению атак, блокированию и уничтожению условного противника.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" стартовали 12 сентября. Данные учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск пройдут на полигонах территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.