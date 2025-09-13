В Минобороны РФ уточнили, что боевое применение авиационных средств поражения экипажи отрабатывали в составе пар с горизонтального полета, а также с кабрирования

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Экипажи боевых вертолетов Ка-52М ВКС РФ уничтожили условного противника в рамках учений "Запад-2025", сообщили в Минобороны России.

"В рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" экипажи боевых вертолетов Ка-52М Воздушно-космических сил России уничтожили огневые точки и бронированную технику условного противника с применением авиационных ракет", - следует из сообщения.

В ведомстве уточнили, что боевое применение авиационных средств поражения экипажи отрабатывали в составе пар с горизонтального полета, а также с кабрирования. Полеты выполнялись на малых и предельно малых высотах, с использованием в том числе естественных природных укрытий, не позволяя условному противнику себя обнаружить и нанести первым удар по вертолетам. Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе СВО.