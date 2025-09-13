ВС РФ и Белоруссии отразили удар средств воздушного нападения условного противника

В ходе выполнения задач по противовоздушной обороне военнослужащие уничтожили более 40 целей, имитирующих БПЛА, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Зенитные ракетные подразделения отразили удар средств воздушного нападения условного противника на полигоне "Борисовский" в Белоруссии в рамках совместных стратегических учений "Запад-2025", сообщили в Минобороны России.

"В ходе совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" на полигоне "Борисовский" (Республика Беларусь) зенитные ракетные подразделения Московского военного округа отразили удар средств воздушного нападения условного противника", - сказали там.

В ведомстве уточнили, что в ходе выполнения задач по противовоздушной обороне военнослужащие уничтожили более 40 целей, имитирующих БПЛА условного противника. Поражение целей производилось переносными зенитными ракетными комплексами "Игла" с заранее подготовленных огневых позиций. Обнаружение малозаметных воздушных целей велось в условиях низкой облачности на высотах до 800 метров. Руководство подразделениями ПВО осуществлялось с использованием полевых пунктов управления.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и РФ "Запад-2025" начались 12 сентября. Данные учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск пройдут на полигонах на территориях обеих стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.