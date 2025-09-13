Десятки тысяч москвичей доблестно сражаются на передовой, указал президент России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил вклад москвичей в успешное ведение специальной военной операции.

"Десятки тысяч москвичей доблестно сражаются на передовой. Как уже не раз бывало в истории, Москва стала крепким тылом армии России. Более 500 московских предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта. Получившие ранения военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в столичных больницах. Сотни московских специалистов, врачей, работников специальных служб, строителей, управленцев ежедневно оказывают помощь жителям Донбасса и Новороссии", - сказал он, поздравляя москвичей с Днем города.