МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Командиры групп 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" наблюдают за гибелью своих подчиненных с дронов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"По рассказу одной из женщин, ее сына после семи дней подготовки отправили сразу на штурм, где без вести пропала вся его группа. В это время их командир находился на наблюдательном пункте и наблюдал с дрона, как его личный состав уничтожают. По итогу всю группу объявили пропавшей несмотря на то, что командир был свидетелем их ликвидации", - указал собеседник агентства.

Там добавили, родственники военнослужащих 425-го полка ВСУ уже обращаются к Минобороны и Службе безопасности Украины с просьбой наказать некомпетентное командование. Однако по мнению собеседника ТАСС это обращение не возымеет никакого эффекта, поскольку командование "мясных" полков и бригад, не жалеющих личный состав, уже давно в почете у руководителей киевского режима. "Иначе бы они не получали столько наград и не имели столько фотографий с начальником СБУ", - пояснил он.

Ранее в российских силовых структурах рассказали ТАСС о том, что новобранцев 425-го штурмового полка ВСУ сразу после прибытия отправляют на штурм, из-за чего они погибают или пропадают без вести. Кроме того, командиры полка до смерти избивают военнослужащих, не подчиняющихся приказам. А солдат с серьезными отклонениями по здоровью отправляют в роты, которые отвлекают на себя внимание во время штурмов.