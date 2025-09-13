Российский боец под обстрелом сумел выдвинуться к раненому, оказал ему первую помощь и вынес на себе в безопасное место, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ефрейтор ВС России Камиль Сабирзянов спас раненого сослуживца и доставил его в пункт эвакуации при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боя противник, не сумев удержать занимаемые позиции, открыл артиллерийский огонь по ведущим наступление российским штурмовым подразделениям, в результате чего несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения различной степени тяжести. Несмотря на продолжающийся обстрел, ефрейтор Сабирзянов скрытно выдвинулся к одному из раненых бойцов, оказал ему первую помощь и вынес на себе в безопасное место", - рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что по завершении артобстрела ефрейтор Сабирзянов доставил раненого в точку эвакуации для последующей его доставки в полевой госпиталь.

В ведомстве также рассказали о сержанте Викторе Леснове, который обнаружил и помог уничтожить замаскированный опорный пункт ВСУ.

"Находясь вблизи линии боевого соприкосновения и ведя поиск, сержант Леснов обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ с пулеметным расчетом. Действуя быстро и точно, Виктор определил координаты целей противника и передал разведданные на командный пункт артиллерийского подразделения. По полученным координатам российская артбатарея нанесла удар, уничтожив противника", - рассказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что благодаря профессионализму сержанта Леснова российским штурмовым подразделениям удалось продвинуться и закрепиться на важном участке боевого соприкосновения.