Звание Героя Российской Федерации присвоили 11 выпускникам, выполнявшим задачи в ходе специальной военной операции

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Казанское высшее танковое командное училище (КВТКУ) подготавливает высококлассных специалистов, 99 из которых удостоились звания Героя Советского Союза и Российской Федерации, сообщили в Минобороны России в День танкиста.

"В стенах [Казанского высшего танкового командного] училища подготовлено более 25 тыс. офицеров-танкистов. 99 из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Российской Федерации", - сказал начальник группы информационного обеспечения Сухопутных войск полковник Андрей Минайлов.

Он отметил, что КВТКУ является главным учреждением по подготовке танкистов ВС РФ. Четверо выпускников училища стали Героями Социалистического Труда, двое - полными кавалерами ордена Славы. Более 250 выпускников стали маршалами и генералами. В ходе специальной военной операции (СВО) за личное мужество и проявленный героизм 11 выпускникам училища присвоено звание Героя Российской Федерации.

Минайлов добавил, что танковые соединения остаются важнейшим компонентом Сухопутных войск России. На вооружении танковых частей и соединений ВС РФ состоят танки Т-72Б3, Т-80 БВМ, Т-90М и их модернизированные образцы. Важнейшим показателем профессионализма российских танкистов является успех, достигаемый танковыми подразделениями на поле боя в ходе СВО.