Восточные окраины населенного пункта также "подвергаются серьезным боевым действиям", добавил эксперт

ЛУГАНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины серьезно атакуют на севере Константиновки Донецкой Народной Республики, пытаясь отбить ранее утраченные позиции. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Константиновки: сейчас восточные окраины данного населенного пункта подвергаются серьезным боевым действиям. Украинские боевики проводят ряд контратак", - сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие уничтожили зажатую в огневом кармане на севере Константиновки группировку ВСУ. По его словам, у украинских войск "практически нет шансов выжить в данном районе", поскольку перед продвижением армия РФ проводит артподготовку.