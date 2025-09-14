Противника ликвидировали FPV-дронами, уточнил командир группы спецназа 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр"

ГЕНИЧЕСК, 14 сентября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие попытались вплавь через Днепр сбежать с Алексеевского острова в Херсонской области, все 12 человек были уничтожены. Об этом сообщил ТАСС командир группы спецназа 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Зак.

Боец 12 сентября сообщил, что на острове находилась группа из порядка 20 военных ВСУ. Силы РФ взяли остров под контроль в июле параллельно с малым железнодорожным Антоновским мостом.

"Противник сопротивлялся. Последнюю точку забирали около трех часов. Двенадцать бойцов ВСУ попробовали переплыть Днепр в эту же ночь. При попадании на Днепр они были разбиты нашими FPV-дронами", - сказал Зак.