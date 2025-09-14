Группу дронов противника, которая подбиралась к населенному пункту, сбили точным огнем и убрали для безопасности мирных жителей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Саперы группировки войск "Днепр" обезвредили взрывоопасные предметы для обеспечения безопасности мирных жителей Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

"На большой высоте группа вражеских дронов пыталась прорваться к населенному пункту. Точным огнем БПЛА были сбиты. Один из беспилотных летательных аппаратов самолетного типа упал в озеро. Боеприпас не сдетонировал. Дрон ВСУ все еще представлял угрозу для населения. Саперы приняли решение извлечь его и обезвредить", - сообщили там.

После обезвреживания боеприпаса саперы обнаружили, что БПЛА был начинен не только взрывчаткой, но и металлическими поражающими элементами.

В оборонном ведомстве также рассказали о том, что местный житель сообщил саперам группировки о сбросе с украинских беспилотников в окрестностях деревни самодельных мин, внешне напоминавших пластиковый мусор. Накладными зарядами взрывоопасные предметы были уничтожены на месте.

Командир взвода разминирования с позывным Тесей точно знает, что выполняет очень важную работу. "Такие работы необходимы, так как в основном сбросы могут быть на поля, на сельскохозяйственные культуры, где ездят трактора и могут находиться мирные жители, которым это необходимо для обеспечения своей жизнедеятельности", - сказал он.