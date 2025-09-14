Для атаки российские военнослужащие применили барражирующий боеприпас "Ланцет"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили гаубицу М198 производства США, а также станцию радиоэлектронной борьбы и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Восток" уничтожил буксируемую 155-мм гаубицу М198 американского производства в Днепропетровской области. Во время воздушной разведки оператор БПЛА с воздуха вскрыл в лесопосадке боевую работу артиллерии ВСУ. Прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет" гаубица противника была уничтожена вместе с расчетом украинских националистов", - следует из сообщения.

По данным ведомства, артиллеристы группировки также ликвидировали украинскую станцию РЭБ. "Оператор БПЛА с воздуха обнаружил позицию, на которой была развернута станция РЭБ. Боевики украинского режима пытались глушить каналы связи нашим мотострелкам в ходе активного наступления, лишая управления и взаимодействия. Координаты цели были переданы на огневую позицию расчету артиллерии. Нанеся огневой удар, станция РЭБ противника вместе с расчетом была полностью уничтожена", - сказали там.