Экипаж истребителя разбил пункт управления противника авиабомбами

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Южная" уничтожил авиабомбами украинский пункт управления беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, а разведка подтвердила уничтожение заданной цели.