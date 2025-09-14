Военные группировки "Запад" провели учения на "психологической полосе"

Стрессовая подготовка позволяет отработать создание эффекта неожиданности и дает вариативность в выборе направлений для наступления, отметили в Минобороны

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие отдельной гвардейской Севастопольской бригады группировки войск "Запад" прошли подготовку на "психологической полосе" в одном из тыловых районов зоны СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Штурмовые подразделения 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской бригады группировки войск "Запад" прошли стрессовую подготовку на специально оборудованной "психологический полосе" в одном из тыловых районов зоны специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что инструкторы по тактической, медицинской и психологической подготовке спроектировали специальную полосу препятствий, на которой штурмовики в составе боевых пар и в полной экипировке отрабатывают навыки скоростного перемещения к огневым позициям противника. Это позволяет отработать создание эффекта неожиданности и дает вариативность в выборе направлений для наступления. Полоса состоит из 14 модулей с элементами психологической нагрузки. Их задача - помочь побороть страх, сформировать у военнослужащих адекватную реакцию и научить правильному принятию решений в ходе выполнения боевой задачи.

На протяжении всей тренировки штурмовиков сопровождают инструкторы. Они указывают на ошибки и дают рекомендации по правильному выполнению упражнений на каждом из модулей, что позволяет повысить выживаемость в реальном бою.

Инструктор по "психологической полосе" с позывным Тура сообщил, что в ходе учений проводится также инженерная подготовка. "У нас дополнительно проходят еще минно-взрывные заграждения, когда бойцы начинают преодолевать, к примеру, ров. Происходит подрыв с имитацией, производится с подрывом. И эти подрывы, они как раз имитируют разрывы от артснарядов", - сказал военный.