После награждения перед военнослужащими выступили артисты фронтового коллектива ансамбля песни и пляски ЦВО, а также заслуженный артист Санкт-Петербурга Виталий Аксенов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Награждение танкистов группировки войск "Центр" государственными наградами состоялось в их профессиональный праздник в тыловом районе проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ.

"Награждение военнослужащих 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" государственными наградами состоялось в зоне проведения специальной военной операции. Торжественное мероприятие было проведено в тыловом районе спецоперации и приурочено к профессиональному празднику военнослужащих танкового соединения - Дню танкиста", - говорится в сообщении.

Заместитель командующего группировки войск "Центр" - начальник военно-политического управления генерал-лейтенант Кирилл Кулаков и командир 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" Герой России генерал-майор Александр Нилов вручили отличившимся военнослужащим заслуженные государственные награды: медали "За отвагу", "За храбрость" II степени и медали Суворова. Также военнослужащим были вручены внеочередные воинские звания и памятные подарки от командования группировки войск "Центр".

После торжественной части мероприятия перед военнослужащими выступили артисты фронтового коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа и заслуженный артист Санкт-Петербурга, поэт, композитор, исполнитель собственных песен шансонье Виталий Аксенов.

В оборонном ведомстве отметили, что танкисты 90-й гвардейской танковой дивизии группировки с "Центр" с первых дней СВО ведут успешную боевую работу по уничтожению опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и техники противника. Благодаря самоотверженности, мужеству и героизму танковых экипажей подразделения 90-й танковой дивизии в ходе СВО освободили более 80 населенных пунктов Донбасса.