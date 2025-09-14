Выступление включало в себя песни группы "Любэ", а также другие патриотические произведения

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа исполнили концерт для военнослужащих танкового подразделения группировки войск "Центр" в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Артисты фронтовой творческой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа выступили с концертом для военнослужащих танкового полка группировки войск "Центр" в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, перед военнослужащими выступила солистка Елена Лупушор, которая представила несколько композиций народной артистки России Юлии Чичериной, а также исполнила песни других авторов. "В программе прозвучали известные хиты группы "Любэ", включая легендарную песню "Конь", и другие патриотические произведения", - отметили в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что военнослужащие поддерживали артистов аплодисментами. "Танкисты тепло встречали каждый музыкальный номер, поддерживая артистов аплодисментами. Концерт стал для бойцов возможностью на несколько часов отвлечься от боевых будней и зарядиться положительными эмоциями", - сказали в Минобороны.