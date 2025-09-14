Танкисты группировки "Север" отметили профессиональный праздник ударом по ВСУ

Замаскированную огневую позицию обнаружили операторы БПЛА, отметили в Минобороны

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" при поддержке беспилотной авиации в свой профессиональный праздник нанес удар по местам дислокации живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в Минобороны России.

"В свой профессиональный праздник экипаж танка Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов группировки нанес огневое поражение местам дислокации живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что операторы БПЛА обнаружили замаскированную огневую позицию ВСУ. Координаты были переданы командованию, после чего было принято решение на осуществление танковым подразделением огневого воздействия. В результате огневого поражения все выявленные вражеские цели были уничтожены.

Командир танка с позывным Ворон рассказал о военной хитрости, примененной российскими военнослужащими. "Противник засел у нас в густом массивном лесу, и, чтобы его запутать и выкурить одновременно, и чтобы никто не пострадал - ни машина, ни экипаж - было принято решение работать военной хитростью. Сначала на ходу отрабатывали "птички", чтобы, когда противник поднял свои глазки, он не понимал, откуда ведется работа. И уже с закрытых огневых позиций спокойно накрывать точки, опорные пункты, блиндажи с живой силой противника", - сказал он.