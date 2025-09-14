Проламывать укрепления довольно трудно, так как их возведением руководили профессионалы из западных стран, отметил командир отряда "Орион" Андрей Панферов

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Оборонительные позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе возводились под руководством специалистов западных стран. Об этом сообщил ТАСС командир новосибирского отряда "Орион" Андрей Панферов.

"Сопротивление противник оказывает постоянно, просто так позиции не оставляет. Но учитывая, что оборонительные рубежи возводились очень тщательно и, надо это признать, под руководством западных специалистов, проламывать эти укрепления дело достаточно трудное", - сказал собеседник агентства.

Панферов подчеркнул, что командование бережет военнослужащих, вскрывая позиции противника с использованием большого количества боеприпасов. Он отметил, что у ВСУ обширные минные поля.