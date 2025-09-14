Противник перебрасывает в зону боевых действий новые резервы из тыла, сообщили силовики

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Тяжелые встречные бои ведутся в Сумской области, ВСУ перебрасывают новые резервы. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В Сумской области продолжаются тяжелые встречные бои. Враг перебрасывает новые резервы из тыловых районов, а также мобилизованных военнослужащих из учебных центров, не прошедших в полном объеме учебную программу", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщили, что на сумском и харьковском направлениях действуют подразделения более 40 бригад и полков ВСУ, стянутых со всех участков фронта.