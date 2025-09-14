В отношении командного состава 120-й отдельной бригады теробороны ранее проводилась проверка Госбюро расследований Украины по факту вымогательства денег у военнослужащих, уточнили силовики РФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Командование ВСУ перебрасывает на харьковское направление подразделения 120-й отдельной бригады теробороны из Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковское направление с целью не допустить дальнейшего продвижения бойцов "Севера" командование ВСУ перебрасывает из Днепропетровской области подразделения 120-й ОБР ТРО", - сказал собеседник.

Ранее в отношении командного состава этой бригады проводилась проверка Госбюро расследований Украины по факту вымогательства денег у личного состава, добавил он.