Каждому новому добровольцу Сумская ОВА готова выплатить из бюджета региона около 61,2 тыс. рублей, уточнили в российских силовых структурах

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Военная администрация Сумской области в срочном порядке формирует отряды самообороны города, единовременно выплачивая добровольцам 30 тыс. гривен (около 61,2 тыс. рублей). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Военная администрация Сумской области в срочном порядке формирует отряды самообороны города Сумы и активно призывает вступать в ряды ВСУ, Нацгвардии Украины и Госпогранслужбы. Каждому новому добровольцу Сумская ОВА готова единовременно выплатить из бюджета области 30 тыс. гривен", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали в мае силовики, противник продолжает возводить фортификационные сооружения как в Сумском районе одноименной области, так и в глубине этого украинского региона. По данным силовых структур, в Сумах ВСУ выстраивают несколько линий обороны. Командование ВСУ готовится к боевым действиям за областной центр.