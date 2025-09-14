Сопровождение БПЛА не дает подойти противнику и помогают ВС РФ двигаться вперед, отметил старший стрелок штурмовой группы группировки войск "Восток"

МАРИУПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Сопровождение дронов помогает российским бойцам во время ночных штурмов позиций украинских войск, поскольку это дает возможность получать данные о расположении противника при плохой видимости.

Об этом ТАСС рассказал старший стрелок штурмовой группы группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ с позывным Мамай.

"При ночном штурме постоянно висят наши "глаза". Непосредственно, все, что они видят впереди, видите и вы. Они докладывают: влево, вправо, прямо, вперед, назад. Они не дают подойти врагу и помогают вам двигаться дальше вперед", - рассказал Мамай.