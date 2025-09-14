Мужчины прячутся, а женщины затаились в связи с последними поправками о постановке на учет, рассказали в пророссийском подполье

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мобилизация граждан в ВСУ идет очень скрытно и плохо в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

"Относительно мобилизации в Запорожской и Херсонской областях сказать можно только лишь то, что идет она не очень. Мужчины прячутся, а женщины в связи с последними поправками о постановке на учет затаились", - сказали там.

Собеседник агентства отметил, что сотрудники ТЦК проявляют к мобилизованным гражданам еще большую агрессию, поскольку сами боятся быть отправленными на фронт. "Но проводится мобилизация скрытно, чтобы общественность в очередной раз не взорвалась", - подытожил он.