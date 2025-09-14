ВС РФ у Константиновки в темное время суток уничтожили пункт дислокации ВСУ

Противник также потерял склад боеприпасов и антенну управления БПЛА

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки в ДНР в районе Константиновки в темное время суток уничтожили пункт временной дислокации (ПВД), склад боеприпасов и антенну управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В Донецкой Народной Республике на константиновском направлении в окрестностях населенного пункта Константиновка в темное время суток операторами БПЛА Южной группировки войск обнаружены и уничтожены с использованием ударного FPV-дрона ПВД и во взаимодействии с расчетами ствольной артиллерии склад боеприпасов ВСУ", - сказали в Минобороны.

Также в ходе воздушной разведки местности расчет БПЛА обнаружил замаскированную антенну, используемую для приема и усиления сигнала управления БПЛА ВСУ. Цель была поражена с применением ударного FPV-дрона.

Кроме того, расчеты гаубицы Д-30 и FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки уничтожили антенну управления и два пункта управления БПЛА противника на краматорско-дружковском направлении.

© Минобороны России

Прямым попаданием расчет 122-мм гаубицы Д-30 поразил пункт управления БПЛА ВСУ. Второй пункт управления противника был уничтожен с помощью FPV-дронов. Также операторы ударных беспилотников 6-й мотострелковой дивизии поразили антенну управления БПЛА ВСУ.