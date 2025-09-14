Андрей Огилько, в частности, сообщил, что поразить цель удалось со второго пакета реактивных снарядов

КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Крупный опорный пункт ВСУ во время боев за освобождение города Рубежное в ЛНР был уничтожен при помощи трофейной РСЗО "Град". Об этом рассказал ТАСС ветеран специальной военной операции Андрей Огилько.

В Рубежном располагался крупный гарнизон ВСУ, имевший хорошо оборудованные подземные укрытия. Населенный пункт был освобожден летом 2022 года.

"[Работа] конкретно моей БМ-21 "Град", которую под Кременной затрофеили. По располаге этой повторять пришлось, с первого пакета (реактивных снарядов - прим. ТАСС) не достали - у них на позициях подземные коммуникации глубокие были. На втором пакете поставили детонаторы на большое замедление, чтоб взломать укрепления", - рассказал Огилько.

Тогда в расположении ВСУ было сожжено много техники, в том числе бронемашин "Козак".

Огилько (позывной Док) - автор книги "Хроники двенадцатого бата", в которой он рассказывает о боевом пути подразделения народной милиции из города Свердловска в ЛНР, его участии в освобождении территории республики в 2022-2023 годах.