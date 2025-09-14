Как сообщили в Минобороны России, над территорией Брянской области уничтожили 30 беспилотников

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Азовского моря 80 украинских беспилотников.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 - над территорией Брянской области, 15 - над территорией Республики Крым, 12 - над территорией Смоленской области, 10 - над территорией Калужской области, 5 - над территорией Новгородской области, 3 - над акваторией Азовского моря, 2 - над территорией Ленинградской области, 1 - над территорией Орловской области, 1 - над территорией Рязанской области и 1 - над территорией Ростовской области", - сказали в Минобороны.