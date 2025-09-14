Слаженные действия военных продемонстрировали высокий уровень взаимодействия и координации между союзными армиями России и Белоруссии, отметили в Минобороны республики

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Российские мотострелки успешно на БМП-3 под прикрытием вертолетов ВС Белоруссии переправились через Березину на учениях "Запад-2025". Об этом сообщило министерство обороны республики.

"Российские мотострелковые подразделения совершили успешную переправу через реку Березина на боевых машинах пехоты БМП-3. Воздушное прикрытие на переправе обеспечивали белорусские летчики на ударных вертолетах Ми-35", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, после успешной переправы российским мотострелковым подразделениям поставлена задача приступить к блокированию незаконного вооруженного формирования. Слаженные действия военнослужащих продемонстрировали высокий уровень взаимодействия и координации между союзными армиями, отметили в министерстве.